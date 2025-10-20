Domenica 26 ottobre prende il via Gravel Bike Event 2025

Arezzo, 20 ottobre 2025 –  Domenica 26 ottobre 2025, alla Tenuta di Frassineto, prende il via la quinta edizione di “Gravel Bike Event”, evento dedicato agli appassionati di bici gravel, e-bike e mountain bike. Dopo il ritrovo nel piazzale dell'azienda agricola, lungo la strada vicinale del Duca 14, a Frassineto di Arezzo, gli itinerari in cui cambiano la lunghezza e la difficoltà si svilupperanno nei sentieri della Valdichiana in collaborazione con La Chianina Ciclostorica, La Chianina Unconventional Bike Adventure, Gravel Alò e Trek Bicycle Arezzo. Alle ore 9 partiranno tre percorsi. Quello Lungo di 100 chilometri con dislivello di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

