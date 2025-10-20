Domanda di Btp Valore ottobre 2025 richiesta già oltre il miliardo di euro in un’ora
Milano, 20 ottobre 2025 – Un miliardo in un’ora. Parte con il botto il collocamento dei Btp Valore di ottobre 2025. In un'ora di scambi sul Mot, il mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana, la domanda per il Btp Valore con scadenza ottobre 2032 che debutta oggi, ha raggiunto un miliardo di euro di controvalore. I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla sesta emissione, in sottoscrizione fino a venerdì 24 ottobre, sono: 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il biennio successivo e 4% per il sesto e settimo anno. I tassi definitivi si sapranno al termine del collocamento e potranno, eventualmente, essere rivisti solo al rialzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
