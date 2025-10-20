Dolore per Ludovico morto a 18 anni dopo una lunga battaglia
Si è spento ad appena 18 anni Ludovico Perrone, dopo tre anni di lotta e cure contro una forma molto aggressiva di tumore ai tessuti molli, il rabdosarcoma alveolare. Nella notte del 13 ottobre scorso, il ragazzo – residente a Pieve di Cento – è morto alla fine di alcune settimane in cui la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
