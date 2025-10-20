Le statistiche ufficiali Atp del 2025 riferiscono di un'annata di certo non all'altezza delle aspettative, con 35 vittorie e 11 sconfitte e un solo trofeo sollevato al cielo, ma a preoccupare i suoi fan sono state soprattutto le parole da lui pronunciate successivamente al ritiro nel match valido per la finale 3°-4° posto del Six Kings Slam: Novak Djokovic sembra allontanarsi inesorabilmente dalle Atp Finals di Torino, e qualche dubbio inizia a sorgere anche su ciò che potrà accadere la prossima stagione. Dopo aver perso da Jannik Sinner nella semifinale del ricchissimo torneo che si è disputato a Riad, una sconfitta netta maturata in poco più di un'ora di gioco col risultato di due set a zero per il tennista altoatesino (6-4, 6-2), Nole era atteso nuovamente sul terreno di gioco per misurarsi con Taylor Fritz, battuto da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Djokovic, le dichiarazioni choc: "Devo curarmi". Atp Finals sempre più lontane