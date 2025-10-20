Divisione Regionale 1 Colle travolgente domina il derby Asciano ancora ko

Grandissimo successo del Valdelsa Basket nel derby della terza giornata del girone B di Divisione Regionale 1. La formazione biancorossa si impone nettamente 49-75 al Bernino comandando il match per 40 minuti. La partenza degli ospiti è fulminea ed è affidata a Lorenzoni che in avvio martella dalla lunga distanza propiziando il 16-25 con cui si chiude il primo quarto di gioco. Nella seconda frazione la musica non cambia. La formazione di coach Lanza allunga ancora chiudendo all’intervallo lungo avanti di 15 lunghezze sul 27-42. Nella terza frazione Valdelsa tocca anche il +20 ma nel finale di quarto grazie a una timida reazione i giallorossi chiudono il terzo periodo sul -15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1. Colle travolgente domina il derby. Asciano ancora ko

