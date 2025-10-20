Divieto di sosta davanti ad alcuni asili nido | scatta l' ordinanza comunale

BRINDISI - Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori opere pubbliche – Trasporto e Mobilità urbana del Comune di Brindisi, è stato istituito il divieto di sosta nei pressi degli ingressi principali di alcune strutture adibite ad asili nido ubicati in alcuni quartieri del capoluogo.In. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

