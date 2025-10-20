Divertimento e inclusione del territorio a Bisconte la prima giornata dei Giochi senza Quartiere

Messinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto entusiasmo per la prima giornata dei Giochi senza Quartiere 2025, inaugurati nella piazza dei Padri Passionisti di Bisconte. La prima delle sei giornate dell'evento si è svolta nel cuore della terza circoscrizione, raccogliendo un buon numero di giovani partecipanti che si sono cimentati in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

