Distretto calzaturiero il ' Talento per la Scarpa' 2025 arriva da Avezzano | è Laura Bartolomeo
La vincitrice del concorso “Un Talento per la scarpa” è italiana (lo scorso anno dalla Grecia) e per la prima volta arriva da Avezzano. Si chiama Laura Bartolomeo, ha 20 anni, è studentessa del liceo artistico Bellisario nella cittadina in provincia di L’Aquila. Il suo lavoro è stato giudicato il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
