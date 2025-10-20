Disservizi e segnalazioni pronta un' App a tutela dei cittadini

Un'applicazione per segnalare interventi o disservizi a Nocera Superiore. Questo il contenuto di una delibera approvata dalla giunta, quale atto di indirizzo, per l’istituzione di una nuova App dedicata alle segnalazioni di disservizi sul territorio: buche, illuminazione, rifiuti, verde pubblico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dopo le segnalazioni sui disservizi, l’ufficio postale vede interventi urgenti: Postamat sostituito e servizi digitali potenziati - facebook.com Vai su Facebook

Segnalazioni rifiuti in tempo reale con la nuova app Amia - Rifiuti, l’app di Amia più smart: ora si possono fare segnalazioni in tempo reale, così gestire i rifiuti a Verona diventa sempre più digitale ... Si legge su veronaoggi.it

WhatsApp down oggi, problemi con l’app di messaggistica: perché non funziona e cosa sta succedendo - I principali disservizi sembrano riguardare l’invio di messaggi, ma al momento non è chiaro se si tratta di malfunzionamenti ... Da fanpage.it