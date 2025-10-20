Disservizi al cloud Amazon in panne centinaia di app | anche Snapchat e Roblox Problemi originati in Usa poi mitigati

Snapchat, Signal, Duolingo, Roblox, Coinbase, Fortnite, Epic Games. Sono solo le più popolari tra le centinaia di piattaforme che sono andate offline in tutto il mondo dopo un problema registrato al cloud di Amazon, il più grande provider al mondo, a cui si appoggiano. «Possiamo confermare tassi di errore significativi», ha spiegato la società che ha lavorato per mitigare gradualmente il problema.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Disservizi al cloud Amazon, in panne centinaia di app: anche Snapchat e Roblox. Problemi originati in Usa, poi mitigati

