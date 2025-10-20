Disposta l' autopsia sul corpo di Silvio Raimondi aperto un fascicolo per omicidio stradale
È stata disposta l'autopsia sulla morte di Silvio Raimondi, l'artigiano di Pegli morto venerdì sera in via Pra' tentando di prendere l'autobus. Il pubblico ministero Marco Zocco ha affidato l'esame alla medico legale Francesca Fossati. Il fascicolo è stato aperto per omicidio stradale nei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
