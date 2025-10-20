Disponibilità di plasma in Italia

disponibilit224 plasma italiaBencini (Takeda): “L’Italia e le sfide per i plasmaderivati” - L'Italia è ancora lontana all'autosufficienza sul fronte del plasma. Scrive fortuneita.com

Raccolta plasma, Italia non autosufficiente/ “Immunoglobuline soddisfano solo il 62% delle richieste” - In Italia non siamo ancora autosufficienti per quanto riguarda la raccolta di plasma, ecco quali sono i dati emersi da un convengo sul tema, le parole all'esperto La raccolta del plasma ha registrato ... Secondo ilsussidiario.net

Plasma, cresce la raccolta in Italia (+4,3%) ma per l'import si spendono ancora 180 milioni - Cresce la raccolta di plasma in Italia, ma ancora non basta per ottenere l’autosufficienza per i medicinali plasmaderivati. Si legge su ilsole24ore.com

