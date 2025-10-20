Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
(Adnkronos) – Disponibilità di plasma in Italia, un tema di salute pubblica che attende risposte. Se ne parlerà in un Talk Adnkronos. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute. 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altre letture consigliate
La sicurezza ha un nuovo nome Nuovo Tech Air 5 Plasma di @alpinestars! Scopriamolo insieme L’airbag può salvarti la vita! Lo compreresti? #motocarditalia #motorama #airbag #techair - facebook.com Vai su Facebook