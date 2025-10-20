Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10

Webmagazine24.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Disponibilità di plasma in Italia, un tema di salute pubblica che attende risposte. Se ne parlerà in un Talk Adnkronos.   —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute. 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Disponibilit224 Plasma Italia 8211