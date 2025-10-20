Discarica abusiva in via dei Mille | la segnalazione di un residente FOTO
Una discarica abusiva è stata segnalata in via Dei Mille, zona San Martino di Chieti.A riferirlo è un residente, Lucio Iannetti, che ha allertato Formula Ambiente spa, e segnalato la situazione alla polizia locale di Chieti.Non è la prima volta che accade in zona e sono soprattutto le zone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
