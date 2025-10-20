Roma, 20 ottobre 2025 – Gli oratori e lo sport come strumenti educativi, presidi territoriali fondamentali per contrastare il disagio giovanile e favorire la crescita sana delle nuove generazioni. È il messaggio emerso dall’incontro ‘ Giovani e oratori: la vita oltre i social’, svoltosi nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre presso la Sala Nassirya del Senato. L’iniziativa, promossa dalla senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, ha visto la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, della senatrice ed ex atleta paralimpica Giusy Versace, di don Riccardo Pincerato (CEI) e di suor Anna Monia Alfieri, membro del Consiglio nazionale Scuola della CEI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Disagio giovanile, una proposta di legge per rilanciare gli oratori