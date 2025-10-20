Disabili attivi dallo sport alla cucina | inclusione protagonista alla Fiera con ' Vitamina D'

Forlì si è aperta nel fine settimana al mondo dell'inclusione con un appuntamento che ha celebrato le cooperative che la promuovono e che in città lavorano a favore del benessere e dell'autonomia delle persone con disabilità. Gli spazi della Fiera hanno infatti ospitato la prima edizione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

