Diritti dell’infanzia firmato Protocollo tra UNICEF Italia e Associazione Sociologi Italiani

L’UNICEF Italia e l’Associazione Sociologi Italiani hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa della durata di tre anni, volto a rafforzare la tutela e la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’accordo intende promuovere ricerca, formazione e sensibilizzazione all’interno della comunità sociologica, collegando la dimensione scientifica con l’impegno civile e sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

