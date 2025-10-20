Diritti dell’infanzia firmato Protocollo tra UNICEF Italia e Associazione Sociologi Italiani ASI

UNICEF Italia e ASI insieme per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso ricerca, formazione e partecipazione attiva. 20 ottobre 2025- L’UNICEF Italia e l’Associazione Sociologi Italiani (ASI) hanno firmato un Protocollo d’intesa – della durata di 3 anni- con l’obiettivo di promuovere attenzione e consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della ricerca e della pratica sociologica. “ In un momento così difficile e doloroso per le bambine e i bambini in tante aree del mondo, la collaborazione con l’Associazione Sociologi Italiani ci offre l’opportunità di creare nuovi spazi di confronto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di connettere la ricerca nell’ambito delle scienze sociali all’impegno per promuovere il rispetto delle identità e della dignità di ogni bambina, bambino e adolescente “, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

