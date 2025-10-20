DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 20 ottobre | occhi su Tudor LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 20 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it In attesa di Cremonese-Udinese che chiude la settima giornata di Serie A, sono ore importanti per il futuro soprattutto di Igor Tudor. Il croato è a rischio dopo la sconfitta di Como e può giocarsi il futuro contro Real Madrid e Lazio. Igor Tudor (Ansafoto) – calciomercato.it Intanto per Inter e Napoli è già tempo di vigilia, visto che domani scenderanno in campo in Champions League contro Union-St.Gilloise e PSV. LIVE 08:20 20 Ottobre Tudor si gioca il futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
