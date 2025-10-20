DIRETTA Serie A Cremonese-Udinese | Le formazioni ufficiali LIVE
Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della classifica, ultima sfida in programma per la settima giornata del massimo campionato italiano. Nicola (LaPresse) – Calciomercato.it La Cremonese padrona di casa di Davide Nicola si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta, la prima stagionale, patita sul campo dell’ Inter di Cristian Chivu: 4-1 il risultato finale. Di contro, l’ Udinese dell’allenatore Kosta Runjaic è reduce dal pareggio interno ottenuto contro il Cagliari di Fabio Pisacane nel turno precedente: rete della bandiera di Kabasele per i bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
? Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
#ComoJuve diretta Serie A oggi: segui la partita tra #Fabregas e #Tudor LIVE - X Vai su X
DIRETTA Serie A, Cremonese-Udinese | Segui la cronaca LIVE - Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della ... Da calciomercato.it
Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Gli uomini di Nicola ospitano o friulani di Runjaic all'incontro valido per il posticipo della 7ª giornata di campionato ... Scrive tuttosport.com
Quando si gioca Cremonese - Udinese? - Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it