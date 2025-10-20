DIRETTA Serie A Cremonese-Udinese 1-0 | Terracciano sblocca subito LIVE
Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della classifica, ultima sfida in programma per la settima giornata del massimo campionato italiano. Nicola (LaPresse) – Calciomercato.it La Cremonese padrona di casa di Davide Nicola si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta, la prima stagionale, patita sul campo dell’ Inter di Cristian Chivu: 4-1 il risultato finale. Di contro, l’ Udinese dell’allenatore Kosta Runjaic è reduce dal pareggio interno ottenuto contro il Cagliari di Fabio Pisacane nel turno precedente: rete della bandiera di Kabasele per i bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
Segui con noi in diretta la settima giornata di Serie A dei rossoneri di Allegri: Milan-Fiorentina! Con i BlackDevils ? - facebook.com Vai su Facebook
#ComoJuve diretta Serie A oggi: segui la partita tra #Fabregas e #Tudor LIVE - X Vai su X
DIRETTA Serie A, Cremonese-Udinese | Segui la cronaca LIVE - Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della ... Lo riporta calciomercato.it
Cremonese-Udinese DIRETTA e FOTO - Davide Nicola non si nasconde alla vigilia della sfida allo Zini contro l'Udinese. Scrive ansa.it
Diretta Cremonese Udinese/ Streaming video tv: per restare tranquilli (Serie A, 20 ottobre 2025) - Diretta Cremonese Udinese streaming video tv, oggi 20 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. Si legge su ilsussidiario.net