DIRETTA | Psv-Napoli la conferenza di Conte e Beukema | seguila live

Segui la conferenza live di Antonio Conte e Sam Beukema, a poche ore dalla terza partita di Champions League del Napoli Dopo una sconfitta ed una vittoria, il Napoli è atteso all’appuntamento di Eindhoven. Non è un match facile per gli azzurri, che arrivano in Olanda senza Hojlund infortunato. Rientra in gruppo McTominay. Assenti inoltre Lobotka e Rrahmani, vittime di un infortunio da settimane. La conferenza stampa di Antonio Conte (ANSA) Calciomercato.it Il Napoli deve subito dimenticare la sconfitta subita contro il Torino e pensare al percorso europeo, pieno di insidie. Alla conferenza stampa odierna, che comincerà alle 19:15 all’interno del Philips Stadion, ci saranno Antonio Conte e Sam Beukema. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

