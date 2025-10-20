Diplomatici scrittori – Un libro curato da Gaetano Cortese sul Palazzo di Abrantes di Madrid sede dell’Istituto Italiano di Cultura

ROMA – Un nuovo volume arricchisce la collana dedicata alle Ambasciate e Residenze italiane diretta e curata dall’Ambasciatore Gaetano Cortese: “ Il Palazzo di Abrantes – L’Istituto Italiano di Cultura a Madrid ” (Carlo Colombo, 2025). Curata dal Professore Calogero Bellanca e dalla Professoressa Susana Mora Alonso-Munoyerro, l’opera ricostruisce le vicende del Palazzo di Abrantes, sede della rappresentanza diplomatica d’Italia a Madrid dal 1888 al 1939 e, da allora, dell’ Istituto Italiano di Cultura nella capitale spagnola. Il volume si apre con la prefazione del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Riccardo Guariglia, seguita dalla premessa dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, e dall’introduzione dell’Ambasciatore Gaetano Cortese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

