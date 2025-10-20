Dinastia con DJ Jad | Amori e altri cliché segna un nuovo inizio
È in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Amori e altri cliché”, il nuovo singolo di DINASTIA con DJ JAD (Articolo 31) per Digital Noises: un passaggio decisivo che apre il suo prossimo progetto discografico e mette a fuoco la consapevolezza di un amore giunto al capolinea. Un nuovo singolo come punto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
