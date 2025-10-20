Dinamo sconfitta a Ragusa | prima battuta d' arresto in campionato
Prima sconfitta stagionale per la Dinamo Brindisi, che al PalaPadua di Ragusa si arrende 86-69 dopo una gara difficile e molto fisica. Una partita dura, condizionata da nervosismo e tanti contatti, in cui i biancazzurri hanno provato a restare in scia fino alla terza frazione prima dell’allungo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
