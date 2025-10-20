Diletta Leotta si racconta sul podcast Supernova

Nel podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, Diletta Leotta parla di amore, carriera, moda e maternità con sincerità e ironia. MILANO – Diletta Leotta è la protagonista della nuova puntata di "Supernova", il podcast di Alessandro Cattelan che porta gli ascoltatori alla scoperta delle storie e delle sfumature più intime dei personaggi del mondo dello spettacolo. Il volto di DAZN si apre in un racconto sincero e personale: dalla vita da mamma con la piccola Arya al matrimonio – vissuto a distanza – con il portiere dello Schalke 04 Loris Karius, fino al rapporto con il gossip e con i paparazzi.

