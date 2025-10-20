Diletta Leotta e la proposta di matrimonio di Karius | Eravamo a Saint Tropez

È Diletta Leotta la protagonista della nuova puntata di ‘Supernova’, il podcast di Alessandro Cattelan che porta gli ascoltatori alla scoperta delle storie e delle sfumature più intime dei personaggi del mondo dello spettacolo. Il volto di DAZN si apre in un racconto sincero e personale: dalla vita da mamma con la piccola Arya al matrimonio – vissuto a distanza – con il portiere dello Schalke 04 Loris Karius, fino al rapporto con il gossip e con i paparazzi. Proprio parlando della proposta di matrimonio ricevuta da Karius durante una vacanza in Costa Azzurra, Leotta ha rivelato: “ Eravamo a Saint Tropez e dalle 18:30 inizia a stressarmi sul fatto che voleva andare a cena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

