Digit gestire grandi flussi turistici attraverso sensori IoT e algoritmi

Utilizzare i dati per gestire grandi flussi turistici in modo sostenibile: questo l’obiettivo raggiunto da DIGIT, il progetto tecnologico sperimentale sviluppato da Almaviva, gruppo globale di innovazione digitale, cofinanziato nell’ambito del Bando IRISS, promosso da SMACT Competence Center. La piattaforma realizzata usa sensori IoT e algoritmi?AI che fondono dati passivi e attivi per monitorare in tempo reale, prevedere e redistribuire i flussi turistici, prevenendo sovraffollamenti e proteggendo il patrimonio. Il fenomeno dell’overtourism, ovvero il turismo di massa che sovraffolla le destinazioni creando disagi ai residenti, mette sempre più a rischio i beni culturali e le risorse delle mete prescelte, rendendo necessarie nuove strategie di governance sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

