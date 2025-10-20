Diga del Brugneto Team Vannacci | L' invaso deve tutelare l’agricoltura
«Riteniamo che il rilascio di acqua dalla diga del Brugneto, in particolare verso il suo bacino idrografico naturale, ovvero il versante piacentino e quindi il fiume Trebbia, sia una questione di fondamentale importanza, che noi sosteniamo con forza per diversi motivi». Francesco Monica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
