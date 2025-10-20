Difesa Ue e Ucraina Gentiloni bacchetta Elly l' incendiaria | Serve un Pd unito

Come un naufrago che punta tutto sull'ultima spiaggia, la sopravvivenza. Così nasce, al Nazareno, il piano temerario: o funziona, o è il tracollo. Tutto comincia d'estate, nelle Marche. Elly Schlein fiuta l'occasione: strappare una regione a Fratelli d'Italia e imprimere una svolta alle regionali d'autunno. Le condizioni sembrano esserci, si entusiasma Igor Taruffi, il responsabile dell'organizzazione ancora a caccia di una vittoria. La segretaria ha già pronta una delle sue frasi ad effetto: «Giorgia stiamo arrivando». Il PD punta su un nome pesante: Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro, eurodeputato, figura radicata e riconoscibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

