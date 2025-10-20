Difesa Ue e Ucraina Gentiloni bacchetta Elly l' incendiaria | Serve un Pd unito
Come un naufrago che punta tutto sull'ultima spiaggia, la sopravvivenza. Così nasce, al Nazareno, il piano temerario: o funziona, o è il tracollo. Tutto comincia d'estate, nelle Marche. Elly Schlein fiuta l'occasione: strappare una regione a Fratelli d'Italia e imprimere una svolta alle regionali d'autunno. Le condizioni sembrano esserci, si entusiasma Igor Taruffi, il responsabile dell'organizzazione ancora a caccia di una vittoria. La segretaria ha già pronta una delle sue frasi ad effetto: «Giorgia stiamo arrivando». Il PD punta su un nome pesante: Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro, eurodeputato, figura radicata e riconoscibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La credibilità che manca al Pd. Dialogo con Paolo Gentiloni. Difesa comune e Ucraina, è su questi due punti cruciali che si deciderà il futuro dell’Italia e dell’Ue. Ed è ora che il Pd ne prenda atto senza restare ostaggio del “campo largo” - facebook.com Vai su Facebook
I missili Tomahawk all’#Ucraina? Cosa cambia per le aziende europee della #difesa - X Vai su X
Paolo Gentiloni, affondo contro i 5 Stelle: «Il discrimine è su difesa Ue e Kiev» - Rincara Calenda, leader di Azione: «Il campo largo finirà con Giuseppe Conte candidato premier» ... Da msn.com
Gentiloni, serve un chiarimento con M5s,discrimine difesa e Kiev - "C'è ancora molto, moltissimo lavoro da fare" per costruire "una alternativa credibile". Segnala ansa.it
Paolo Gentiloni: “Serve un chiarimento con M5S, non sul campo largo ma sulla difesa di Kiev” - Il discrimine sta nella "difesa europea e nell'Ucraina. Si legge su blitzquotidiano.it