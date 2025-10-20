Dietro i rossetti si muovono miliardi e stipendi fino a 100mila euro l' anno | chi sono i colossi della bellezza in Brianza e quanto fatturano

La Lombardia, locomotiva economica del Paese, è anche la regione che traina il mondo della bellezza. Dietro flaconi di profumi, rossetti e creme si nasconde un comparto che muove miliardi, esporta qualità e porta nel mondo il marchio dell’eccellenza italiana.Nel 2024 la filiera cosmetica lombarda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

Li confondi sempre anche tu? Eh già, rossetti liquidi, tinte labbra, lip stain, lip ink, lip tint, liquid lipstick… cosa si cela dietro questi nomi che sembrano tutti uguali? Prodotti diversi per resa, texture, finish e durata… te lo racconto nel reel! #letentazionidilaura #te - facebook.com Vai su Facebook

Dietro i rossetti, si muovono miliardi (e stipendi fino a 100mila euro l'anno): chi sono i colossi della bellezza in Brianza (e quanto fatturano) - La maggior parte degli affari sono concentrati in Lombardia con la Brianza in una posizione strategica. Scrive monzatoday.it