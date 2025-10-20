Diego Simeone la rivelazione sul Cholito | Vi racconto cos’è successo dopo il gol al Napoli

Il Cholito Simeone è stato decisivo nel match tra Torino e Napoli, segnando il gol del poi definitivo 1-0. Già dopo il gol, l’attaccante ha mostrato tutto il suo rispetto verso la tifoseria e la squadra partenopea, chiedendo scusa dopo la rete. Ciò però non è stato l’unico segno di rispetto Cholito verso gli Azzurri. A rivelare un retroscena è stato il padre, Diego, che ha parlato in un’intervista a Sky Sport della tristezza del figlio dopo aver segnato il gol alla sua ex squadra. L’addio di Simeone al Napoli. Il gol che è valso i tre punti per il Torino e conseguente sconfitta per il Napoli di Antonio Conte è stato certamente un momento di felicità per i granata e per il giocatore, che è riuscito a segnare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

