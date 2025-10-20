Dieci anni per salvare il mondo | nell' antologia a fumetti c' è anche l' autore genovese Matteo Fortuna
È un genovese, Matteo Fortuna (insieme a Gud), a rappresentare l'Italia nell'antologia di fumetti “Dieci anni per salvare il mondo”, edito da Morellini in collaborazione con Cdm Lab e uscito in libreria da pochi giorni. Un progetto che affronta il tema dei cambiamenti climatici attraverso otto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Parlare dei primi dieci anni di Netflix in Italia significa parlare del modo in cui è cambiato il nostro mercato audiovisivo, delle tante piattaforme che sono poi arrivate in Italia, dell'improvvisa esplosione - intesa come mole produttiva - della serialità televisiva e an - X Vai su X
Un lavoro iniziato dieci anni fa e che ora arriva a compimento - facebook.com Vai su Facebook
Dieci anni per salvare il mondo: il cambiamento climatico raccontato attraverso i fumetti - Trattati anche i temi della deforestazione e dell'inquinamento da plastica. Come scrive mentelocale.it
A dieci anni dall’Accordo di Parigi mondo ancora fuori rotta, gas serra in aumento - A dieci anni dall’Accordo di Parigi le emissioni Ghg nel 2024 sono aumentate dell’1,3% rispetto al 2023 e del 4,7% rispetto al 2019 ... Da ilsole24ore.com