Dieci anni per salvare il mondo | nell' antologia a fumetti c' è anche l' autore genovese Matteo Fortuna

Genovatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un genovese, Matteo Fortuna (insieme a Gud), a rappresentare l'Italia nell'antologia di fumettiDieci anni per salvare il mondo”, edito da Morellini in collaborazione con Cdm Lab e uscito in libreria da pochi giorni. Un progetto che affronta il tema dei cambiamenti climatici attraverso otto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

