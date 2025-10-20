Vivian Lamarque e il cardinale Matteo Zuppi, Sonny Olumati e il Ministro del Lavoro Marina Calderone, Michele de Pascale e Maurizio Ambrosini; Awa Fall e Giulio Terzi di Sant’Agata, ma anche Nogaye Ndiaye, Luca Casarini, don Mattia Ferrari. Sono soltanto alcuni degli oltre cento ospiti della decima edizione del Festival della Migrazione che, da piccola esperienza nata a Modena, ha ormai consolidato una presenza nazionale sempre più significativa. Solo per citare le piazze capoluoghi di provincia, il Festival quest’anno sarà (tra il 22 e il 31 ottobre, con una importante “coda” nel post festival fino a inizio dicembre) a Milano, Firenze, Bologna, Rovigo, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, oltre naturalmente a Modena, Carpi e in tanti altri comuni della provincia modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di Festival della Migrazione, un progetto che è diventato agenda politica