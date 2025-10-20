Die My Love | il nuovo film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson oggi alla Festa del Cinema di Roma
Viene presentato oggi alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione “Best Of”, Die My Love, il nuovo sensazionale film diretto da Lynne Ramsay ( You Were Never Really Here, Morvern Callar, .e ora parliamo di Kevin ) e scritto da Enda Walsh, Lynne Ramsay e Alice Birch. Il film uscirà nelle sale il 27 novembre distribuito da MUBI. Dalla rinomata regista Lynne Ramsay, Die My Love è il ritratto viscerale e senza compromessi di una donna travolta dall’amore e dalla follia. Il film è sostenuto dalla straordinaria e potente interpretazione di Jennifer Lawrence, affiancata da Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
