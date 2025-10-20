Die My Love | il nuovo film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson oggi alla Festa del Cinema di Roma

Nerdpool.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene presentato oggi alla  20ª Festa del Cinema di Roma  nella sezione “Best Of”,  Die My Love, il nuovo sensazionale film diretto da  Lynne Ramsay  ( You Were Never Really Here, Morvern Callar,  .e ora parliamo di Kevin ) e scritto da Enda Walsh, Lynne Ramsay e Alice Birch. Il film uscirà nelle sale il  27 novembre  distribuito da  MUBI.  Dalla rinomata regista Lynne Ramsay, Die My Love è il ritratto viscerale e senza compromessi di una donna travolta dall’amore e dalla follia. Il film è sostenuto dalla straordinaria e potente interpretazione di Jennifer Lawrence, affiancata da Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

die my love il nuovo film con jennifer lawrence e robert pattinson oggi alla festa del cinema di roma

© Nerdpool.it - Die My Love: il nuovo film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson oggi alla Festa del Cinema di Roma

Leggi anche questi approfondimenti

die my love nuovoDie My Love, tutto sul film con Jennifer Lawrence oggi alla Festa del Cinema di Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Die My Love, tutto sul film con Jennifer Lawrence oggi alla Festa del Cinema di Roma ... Da tg24.sky.it

die my love nuovoDie, My Love: tutte le location del film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson - Dal cuore di Calgary alle foreste delle Montagne Rocciose: i luoghi reali che hanno dato vita all’intensa storia d’amore e dolore diretta da Lynne Ramsay ... Scrive siviaggia.it

die my love nuovoFesta Roma, presentato "Die My Love" con Jennifer Lawrence - Presentato oggi alla 20esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Best Of, 'Die My Love', il nuovo film diretto ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Die My Love Nuovo