Diari matite penne e zaini pronti alla vendita Ma sono articoli non sicuri | scatta il sequestro

Pistoia, 20 ottobre 2025 – Circa 1.500 prodotti di cancelleria tra diari, matite, penne e zaini, esposti e pronti alla vendita al dettaglio, in assenza delle etichettature e informazioni minime previste dal Codice del consumo sono state sottoposte a sequestro amministrativo dalla Guardia di Finanza di Pistoia, ai fini della successiva confisca, ed ai titolari sono stati notificati i relativi verbali di accertamento, per la conseguente irrogazione delle rispettive sanzioni amministrative da parte della Camera di commercio di Pistoia - Prato. Nelle ultime settimane, spiega la Gdf in una nota, il Comando provinciale di Pistoia ha intensificato l'attività di controllo economico del territorio, sviluppando una serie di mirati controlli che si inseriscono in un piano d'azione più ampio e che pone l'accento su tutti quei fenomeni di criminalità economica diffusa che, per un verso, mettono in pericolo la regolarità economica del sano tessuto provinciale e, per altro verso, costituiscono fonte di pericolo per i consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diari, matite, penne e zaini, pronti alla vendita. Ma sono articoli non sicuri: scatta il sequestro

