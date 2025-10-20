Dialisi più semplice e meno dolorosa | al Moscati tecnica mini-invasiva

Tempo di lettura: 3 minuti Niente bisturi, meno dolore, tempi di recupero più brevi e nessuna cicatrice: sono questi i vantaggi della nuova tecnica mini-invasiva introdotta all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per la creazione della fistola artero-venosa, fondamentale per i pazienti che devono sottoporsi a trattamenti di emodialisi. Una donna di 75 anni di Avellino e un uomo di 62 anni della provincia di Salerno, entrambi affetti da insufficienza renale cronica, sono stati i primi due soggetti, selezionati dal nefrologo, a essere sottoposti agli interventi per via percutanea, senza ricorrere alla tradizionale chirurgia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dialisi più semplice e meno dolorosa: al Moscati tecnica mini-invasiva

