Diabete al congresso Amd arriva la campagna ‘Oltre il pregiudizio’

BOLOGNA – E’ approdata al 25° Congresso nazionale dell’Amd-Associazione medici diabetologi la campagnaOltre il pregiudizio’ (Above the Bias) di Abbott. L’installazione ha proposto ai clinici un’esperienza immersiva nel vissuto di chi convive col diabete – un ‘labirinto’ di immagini, frasi, commenti che le persone con diabete devono sopportare ogni giorno – per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’empatia per favorire una maggiore comprensione e aiutare i pazienti a superare i pregiudizi sociali e lo stigma. “Le persone con diabete, che in Italia sono circa 4 milioni, devono affrontare innumerevoli sfide quotidiane per gestire la loro patologia – afferma Massimiliano Bindi, amministratore delegato Abbott Italia – I risultati di una survey hanno mostrato che preconcetti e stereotipi sul diabete possono ulteriormente complicare la vita e potrebbero rendere più difficile gestire la patologia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

