Di Vaio tra i vincitori del Premio Scopigno-Pulici | Orsolini? Deve puntare al Mondiale
Il ds del Bologna ha ritirato il riconoscimento come miglior manager dell'anno nella cerimonia svoltasi nella sala stampa dello stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Missionari di speranza fra i piccoli e gli ultimi: ecco i vincitori del Premio “Cuore Amico” Padre Luigi Paggi, da 50 anni fra gli “intoccabili” del Bangladesh. Natalina Isella, “sorriso di Dio” fra i bambini di strada del Congo. Francesco Cosmi, al fianco dei Guaranì - facebook.com Vai su Facebook
Premio Scopigno-Pulici, Di Vaio esalta Orsolini: “Ora il Mondiale”. Klinsmann si fida dell’Italia - Allo stadio Olimpico la consegna dello storico premio che ha visto protagonisti anche Di Vaio e Klinsmann, ma non solo ... Riporta calciomercato.it
Bologna, Di Vaio: "La forza di Saputo è quella di saper dare un'idea ben precisa della visione del club" - Nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2024/2025 - Scrive tuttomercatoweb.com
Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio - Come miglior allenatore della serie A per la stagione 2024/25 è stato premiato Antonio Conte, in serie B scelto Pippo Inzaghi. Riporta rtl.it