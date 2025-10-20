Di Vaio tra i vincitori del Premio Scopigno-Pulici | Orsolini? Deve puntare al Mondiale

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ds del Bologna ha ritirato il riconoscimento come miglior manager dell'anno nella cerimonia svoltasi nella sala stampa dello stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

di vaio tra i vincitori del premio scopigno pulici orsolini deve puntare al mondiale

© Gazzetta.it - Di Vaio tra i vincitori del Premio Scopigno-Pulici: "Orsolini? Deve puntare al Mondiale"

