Di quanto aumenta il prezzo delle sigarette nel 2026 in Manovra rincari per i prossimi tre anni

Il prezzo delle sigarette aumenta di circa cinque centesimi al pacchetto nel 2026, circa sette centesimi nel 2027 e circa sei centesimi nel 2028. Questo per il momento è il piano che il governo Meloni ha inserito nella legge di bilancio 2026. Novità anche per il tabacco trinciato e le sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

