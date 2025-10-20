Di libri e di Luna | al via la prima edizione della rassegna dedicata alla lettura a Lequile

Cinque giornate dedicate ai libri e al dialogo con gli autori: nasce così “Di Libri e Di Luna: autori e lettori sotto il cielo di Lequile”, rassegna culturale organizzata dall’Associazione culturale Idee in Comune, che gode del patrocinio gratuito della Provincia di Lecce e del Comune di Lequile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

