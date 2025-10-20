Di Gregorio salvato dai quotidiani | Sempre sotto attacco più che il migliore è il meno colpevole Voto e pagella del portiere bianconero

Di Gregorio unico baluardo: la prestazione del portiere contro il Como evita un passivo più pesante. Voto e pagella dell’estremo difensore. La prima sconfitta della stagione della Juventus contro il Como per 2-0 ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e ha messo in luce le difficoltà di un gruppo apparso fragile e vulnerabile, specialmente in fase difensiva. In un pomeriggio da dimenticare per la maggior parte della rosa schierata da Igor Tudor, la pagella di un solo giocatore è riuscita a strappare la sufficienza e, in alcuni casi, a meritarsi lodi sperticate. Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, il portiere bianconero, la cui prestazione ha evitato che il passivo potesse trasformarsi in una vera e propria umiliazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

