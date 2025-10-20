Di Gennaro rassicura i propri tifosi sui social con un post ricco di speranza | Intervento al polso riuscito! Ci vediamo presto!

Inter News 24 Di Gennaro, estremo difensore dell’Inter rassicura i propri tifosi attraverso i social: «Intervento al polso riuscito, ci vediamo presto!». Finalmente è tornato sui social per rassicurare tutti i suoi seguaci: il peggio è passato. Il portiere dell’ Inter, Raffaele Di Gennaro, ha voluto condividere un messaggio positivo dopo l’intervento al polso destro, andato a buon fine. «Intervento al polso riuscito? Grazie per i tanti messaggi ricevuti!! Ci vediamo presto!» Con queste parole, Di Gennaro ha voluto ringraziare i tifosi nerazzurri per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questi giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

