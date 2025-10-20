Di Canio ancora | Alla Juve mancano uomini di calcio italiani Problema evidente a centrocampo Locatelli non vale Modric a 40 anni

Di Canio ancora: «Alla Juve mancano uomini di calcio italiani. Problema evidente a centrocampo». Le dichiarazioni dell’ex attaccante. La sconfitta della Juventus a Como ha suscitato reazioni forti, tra cui quella, molto netta, di Paolo Di Canio. Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, l’ex attaccante ha analizzato la crisi bianconera individuando un problema diffuso che va oltre il singolo allenatore o la partita. Secondo Di Canio, alla squadra manca un’anima e una guida tecnica. L’analisi parte da una constatazione generale sulla rosa: « C’è carenza di leadership in generale, ma anche di valori, di qualità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Canio ancora: «Alla Juve mancano uomini di calcio italiani. Problema evidente a centrocampo, Locatelli non vale Modric a 40 anni»

