Devo consegnare una pizza così finti fattorini svaligiavano le abitazioni in pochi minuti
È il 10 novembre 2024 quando a Pedara, intorno alle ore 17 e 40, una persona con il volto parzialmente nascosto da un berretto e da una mascherina, suona al citofono di un appartamento chiedendo delle informazioni sommarie e presentandosi come un fattorino in cerca dell'indirizzo corretto cui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sul mio portale ancora non c’è ma dove dovrebbe spuntare il contratto? (Che devo stampare e consegnare il giorno 23) lo trovo comunque nell’area riservata agli operatori volontari entrando con SPID? - facebook.com Vai su Facebook