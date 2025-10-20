Detox d’autunno | 5 integratori per energia fegato intestino e immunità rinforzata subito

Roma - Con l’arrivo dell’autunno, sostieni detox, metabolismo e sistema immunitario con integratori mirati e alimentazione stagionale: routine semplice, risultati concreti, meno gonfiore e più energia quotidiana. Con i primi freddi l’organismo cambia ritmo: le giornate si accorciano, le difese immunitarie chiedono attenzione e si avverte quella tipica sensazione di stanchezza. È il momento ideale per un percorso detox dolce ma efficace, capace di alleggerire il fegato, riequilibrare l’intestino e restituire vitalità senza strappi. Dopo un’estate di orari irregolari, aperitivi e qualche eccesso, un intervento mirato aiuta a smaltire tossine, migliorare la digestione e prepararsi ai mesi più freddi con una marcia in più. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

