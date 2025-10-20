Detenzione ai fini di spaccio la Cassazione annulla la condanna | assolto giovane avellinese
ROMA – La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, ha annullato senza rinvio la condanna pronunciata nei confronti di un giovane originario di Avellino, chiudendo definitivamente una vicenda giudiziaria iniziata tre anni fa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal difensore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
