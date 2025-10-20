Detenuto obeso trasferito nel carcere delle Vallette a Torino ma è morto dopo pochi giorni

È morto per cause naturali nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il detenuto in stato di grave obesità (pesava 265 chili) che era stato trasferito nel carcere delle Vallette a Torino solo alcuni giorni fa dal penitenziario di Marassi a Genova. Aveva 50 anni, soffriva di diabete e per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

