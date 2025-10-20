Detassazione ma non per tutti | come cambiano le buste paga e per chi

La legge di bilancio 2026 approvata dal governo Meloni introduce alcune misure che dovrebbero mettere più soldi in tasca degli italiani. Se delle misure di sostegno abbiamo già parlato qui, l'esecutivo ha pensato ad alcuni accorgimenti sulla tassazione sui redditi da lavoro. Parliamo in. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Tg2. . La #leggedibilancio dovrà essere consegnata domani in Parlamento. Tra i capitoli più delicati della #manovra, quello della detassazione di aumenti contrattuali e premi di produttività - facebook.com Vai su Facebook

Qualche giorno fa ho avuto una discussione con Luigi @marattin, sul canale di @Ivan_Grieco, sul tema della detassazione dei premi di produzione. Ne è uscita una discussione pacata e, spero, interessante. Eccola qua, per coloro ai quali può interessare. - X Vai su X

Manovra, sfumano detassazione e bonus tredicesima. Come sarà la busta paga di Natale? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, sfumano detassazione e bonus tredicesima. Da tg24.sky.it

Taglio Irpef, chi avrà lo stipendio più alto nel 2026 con la Manovra e come cambiano le buste paga - L'Irpef l'anno prossimo scenderà per i redditi tra 28mila euro e 50mila euro: l'aliquota scenderà dal 35% al 33%, facendo risparmiare in modo significativo soprattutto chi ha un reddito medio alto ... Riporta fanpage.it

Tredicesima 2025, niente bonus e niente sconti: le ragioni della frenata. Cosa cambia in busta paga - Per milioni di lavoratori e pensionati, la gratifica natalizia 2025 sarà identica a quella dello scorso anno: pienamente tassata, ... Lo riporta msn.com