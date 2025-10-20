Dest | Il Napoli dopo Spalletti ha perso alcune star Era una squadra molto forte ora giocano in modo diverso

Ilnapolista.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dest ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions di domani, commentando il Napoli attuale, le difficoltà di integrazione dei giocatori e le sfide della Champions. Cosa ti aspetti da te contro il Napoli? « Mi aspetto tante energie, una mentalità al 100%, vorrei motivare i ragazzi. Speriamo di conquistare i tre punti ». Hai la mente libera dopo l’infortunio? Hai bisogno di partite? « Sì, ho bisogno di giocare per vedere come sta il mio corpo dopo un infortunio pesante. Ho sentito di nuovo dei piccoli dolori, ma ho avuto un po’ di tempo e ora è tutto ok ». Com’era il calcio italiano quando ci gioca Dest? « C’è sempre stata tanta passione, si gioca a tutto campo, tante situazioni di uno contro uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

dest il napoli dopo spalletti ha perso alcune star era una squadra molto forte ora giocano in modo diverso

© Ilnapolista.it - Dest: «Il Napoli dopo Spalletti ha perso alcune star. Era una squadra molto forte, ora giocano in modo diverso»

Altre letture consigliate

dest napoli dopo spallettiDest: «Il Napoli dopo Spalletti ha perso alcune star. Era una squadra molto forte, ora giocano in modo diverso» - «Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto; ho giocato anch’io in Italia e so quanto sia difficile integrarsi». Lo riporta ilnapolista.it

dest napoli dopo spallettiPsv, Dest: "Col Napoli per i tre punti! Lang? Non l'ho sentito" -  Martedì altra trasferta per i campioni d'Italia, stavolta in Olanda, dove affronteranno nella ... Riporta tuttonapoli.net

dest napoli dopo spallettiPsv, Dest: "Vengo da un infortunio grave, ma ora sto bene. Col Napoli per i tre punti" -  Martedì altra trasferta per i campioni d'Italia, stavolta in Olanda, dove affronteranno nella ... Lo riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Dest Napoli Dopo Spalletti