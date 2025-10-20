Dest | Il Napoli dopo Spalletti ha perso alcune star Era una squadra molto forte ora giocano in modo diverso
Dest ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions di domani, commentando il Napoli attuale, le difficoltà di integrazione dei giocatori e le sfide della Champions. Cosa ti aspetti da te contro il Napoli? « Mi aspetto tante energie, una mentalità al 100%, vorrei motivare i ragazzi. Speriamo di conquistare i tre punti ». Hai la mente libera dopo l’infortunio? Hai bisogno di partite? « Sì, ho bisogno di giocare per vedere come sta il mio corpo dopo un infortunio pesante. Ho sentito di nuovo dei piccoli dolori, ma ho avuto un po’ di tempo e ora è tutto ok ». Com’era il calcio italiano quando ci gioca Dest? « C’è sempre stata tanta passione, si gioca a tutto campo, tante situazioni di uno contro uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
